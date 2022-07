குரங்கு அம்மை பரவல்.. மாநில எல்லை, விமான நிலையங்களில் கண்காணிப்பு.. அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: குரங்கு அம்மை நோய் தடுப்பு தொடர்பாக பன்னாட்டு விமான நிலையங்களில் தொடர் கண்காணிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

குரங்கு அம்மை பரவல்.. மாநில எல்லை, விமான நிலையங்களில் கண்காணிப்பு..

இந்தியாவில் குரங்கு அம்மை நோய் பரவ தொடங்கி உள்ளது. டெல்லியில் ஒருவர், கேரளாவில் மூவர் என மொத்தம் 4 பேருக்கு இதுவரை குரங்கு அம்மை பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் அனைவரும் மருத்துவமனைகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இவர்களை மருத்துவர்கள் தீவிரமாக கண்காணித்து சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் தான் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியா வரும் பயணிகளிடம் பரிசோதனைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

குரங்கு அம்மை பரவலால் அச்சம்.. ஹைஅலர்ட் மோடில் டெல்லி, கேரளா மாநிலங்கள்! தடுப்பு நடவடிக்கை தீவிரம்!

English summary

Minister M. Subramanian has said that Tamilnadu government is engaged in continuous monitoring activities at international airports regarding the prevention of monkey pox.