ஆங்கிலத்தை அகற்ற மத்திய அரசு தந்திரம்: சு.வெங்கடேசன் கண்டனம்! சாவர்க்கர் மாதிரி.. சீறும் சித்தராமையா

Madurai

மதுரை: ‛‛ஆங்கிலத்துக்கு மாற்றாக இந்தி என மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியுள்ளது இந்தியை தவிர பிற மொழிகளை அதிகாரத்துக்கு வரவிடாமல் தடுப்பதும், ஆங்கிலத்தை அகற்றுவதற்கான மத்திய அரசின் தந்திரமேயாகும். இந்த தந்திரங்களை தாய்மொழி கொண்டு மக்கள் வெல்வார்கள்'' என மதுரை எம்பி சு வெங்கடேசன் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் மத்திய அரசு கொண்டு வரும் இந்து மொழி கொள்கைக்கு இந்தி திணிப்பு என காலம் காலமாக தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

தமிழகம் மட்டுமின்றி தென்இந்திய மாநிலங்களிலும் இந்தி மொழிக்கு எதிரான நிலைப்பாடு உள்ளது. இதனால் மத்திய அரசின் மும்மொழி கொள்கைக்கும் தமிழகம், கர்நாடகத்திலும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

English summary

Union Minister Amit Shah has said that Hindi is an alternative to English. Now ‛‛People will win these tricks with their mother tongue’’ says Madurai MP Su Venkatesan in twitter.