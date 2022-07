என் விசுவாசம் இபிஎஸ்-க்கு தான்.. ஓபிஎஸ் வருத்தம் தெரிவித்தால் வாய்ப்பு.. செல்லூர் ராஜூ பரபர

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: எடப்பாடி பழனிசாமியை நேரில் சந்தித்து ஓ. பன்னீர் செல்வம் வருத்தம் தெரிவித்தால் கட்சியில் மீண்டும் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் கே.ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 11ம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிசாமி கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இதனைத்தொடர்ந்து ஓபிஎஸ், வெல்லமண்டி நடராஜன், வைத்திலிங்கம் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளை நீக்கி உத்தரவிட்டதோடு, அவர்கள் வகித்த பொறுப்புகளுக்கு நிர்வாகிகளையும் நியமனம் செய்தார்.

இதனைத்தொடர்ந்து ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இடையே மோதல்போக்கு தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இதனிடையே இரு தரப்பும் மீண்டும் இணைய சாத்தியம் இருக்கிறதா என்ற கேள்வியும் எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.

நானும் மதுரைக்காரன் தான்! கட்சியை பற்றி அப்புறம் பேசலாம்! தமாஷாக பேசி எஸ்கேப் ஆன செல்லூர் ராஜூ!

O. Panneer Selvam should meet Edappadi Palaniswami in person and express his grief. Anyone can come behind Edappadi Palaniswami says Ex Minister Sellur Raju in Madurai