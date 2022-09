குலசை தசரா திருவிழா..சினிமா,டிவி நடிகர்கள் பங்கேற்கலாம்..ஆபாச நடனங்களுக்கு ஹைகோர்ட் தடை

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: குலசேகரப்பட்டினம் தசரா திருவிழா நிகழ்ச்சியில் சினிமா, டிவி, நாடக நடிகர்கள் பங்கேற்கலாம் என்று உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவு அளித்துள்ளது. தசரா திருவிழா ஆடல், பாடல், கலை நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தயும் வீடியோ பதிவு செய்ய வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவு அளித்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினத்தில் உலக பிரசித்தி பெற்ற முத்தாரம்மன் கோயில் அமைந்துள்ளது. வடமாநிலங்களுக்கு அடுத்தபடியாக தமிழகத்தில் இந்த கோயிலில்தான் தசரா திருவிழா நடைபெறுகிறது. இதனால் இந்த திருவிழாவை ஒட்டு மொத்த தமிழ்நாடும் கொண்டாடுகிறது.

அந்த வகையில் இந்த ஆண்டுக்கான திருவிழா இன்று காலை 9 மணியளவில் கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது. கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பக்தர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த ஆண்டு குலசை தசரா வெகு விமரிசையாக நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எலான் மஸ்கின் ஸ்பேஸ் எக்ஸுக்கே சவால் விடும் குலசை ராக்கெட் ஏவுதளம்! கனிமொழி - மயில்சாமி சந்திப்பு

English summary

The Madurai branch of the Madras High Court has ordered that cinema, TV actors can participate in Kulasekarapatnam Dussehra festival. The judges have also ordered that all Dussehra festival dances, songs and art programs should be video recorded.