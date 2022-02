Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : திமுக ஆட்சியால் மக்களுக்கு இந்த பொங்கல் இனிக்கவில்லை, மதுரையில் அன்னை மீனாட்சி அருளால் இந்தத் தேர்தல் மூலம் ஒரு அதிசயம் நிகழும் என மதுரை பாஜக மாவட்ட தலைவரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான டாக்டர் சரவணன் கூறியுள்ளார்.

முஸ்லீம் பெண்தான் மேயர், அன்னை மீனாட்சி அருளால் அதிசயம் நடக்கும் - மதுரை பாஜக தலைவர் சரவணன்

திமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், பாஜகவில் சேர்ந்து 4 மணி நேரத்தில் தேர்தலில் போட்டியிட சீட் பெற்றவருமான மதுரை டாக்டர் சரவணன் பாஜகவில் தொடர்ந்து தீவிரமாக பணியாற்றி வருகிறார்.

இந்நிலையில் பிபிகுளம் பகுதியில் உள்ள மாநகர் பாஜக அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், திமுக மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார். திமுக அரசு மக்கள் மீது கோபத்தில் இருப்பதாகவும், மக்களுக்கு இந்த பொங்கல் இனிக்கவில்லை எனக் கூறினார்

English summary

Madurai BJP district president and former MLA Dr Saravanan has said that the people did not like the Pongal due to the DMK rule and that a miracle would happen in Madurai with the grace of Mother Meenakshi.