உதயநிதியை வரவேற்க குவிந்த கூட்டம்! குலுங்கிய ஏர்போர்ட்! மாஸ் காட்டிய மதுரை மாவட்ட திமுகவினர்!

Madurai

oi-Arsath Kan

மதுரை: திண்டுக்கல் செல்வதற்காக சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் மதுரை வந்திறங்கிய அமைச்சர் உதயநிதிக்கு, முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு இணையான பிரம்மாண்ட வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது.

அதேபோல் முதலமைச்சர் வந்தால் எந்தளவு போலீஸார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்பு கொடுக்கப்படுமோ அதே அளவுக்கு அமைச்சர் உதயநிதி வருகையையொட்டி கூடுதல் போலீஸார் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர்.

மதுரை மாவட்ட திமுகவினர் மட்டுமல்லாமல் உதயநிதியை வரவேற்று அழைத்துச் செல்வதற்காக திண்டுக்கல் மாவட்ட திமுகவினரும் கணிசமான எண்ணிக்கையில் மதுரை ஏர்போர்ட்டில் குவிந்திருந்தனர்.

English summary

Minister Udhayanidhi, who arrived in Madurai by flight from Chennai to go to Dindigul, was accorded a grand reception on par with Chief Minister Stalin.