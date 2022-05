“இப்போதைக்கு அமைதியாக இருப்பதே நல்லது”.. மதுரை மருத்துவ கல்லூரி டீன் ரத்தினவேலு சிறப்பு பேட்டி..!

Madurai

மதுரை : மதுரை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவ மாணவர்கள் சமஸ்கிருதத்தில் உறுதிமொழி எடுத்ததாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில் தற்போதைய சூழ்நிலையில் தான் அமைதியாக இருப்பதே நல்லது என மதுரை மருத்துவக் கல்லூரியில் முதல்வர் ரத்தினவேலு கூறியுள்ளார்.

நேற்று மதுரை மருத்துவக் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்கள் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் தமிழகத்தின் நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கலந்து கொண்டார்.

அப்பொழுது முதலாம் ஆண்டை சேர்ந்த மாணவர்கள் உறுதிமொழி எடுத்தனர் உறுதிமொழியில் கிப்போ கிராட்டிக் ஓத் (hippocratic oath) உறுதிமொழிக்கு பதிலாக மகரிஷி சரத் சப்த் என்று அழைக்க கூடிய சமஸ்கிருத மொழியில் உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது.

ஆங்கிலத்தில்தான் உறுதிமொழி எடுத்தோம்.. சமஸ்கிருதத்தில் அல்ல.. மதுரை மருத்துவ மாணவர்கள் விளக்கம்

English summary

Madurai Medical College Chief Rathinavelu has said that it is better to remain calm in the current situation as there are complaints that medical students of the Madurai Government Medical College have taken an oath in Sanskrit.