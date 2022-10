மியான்மரில் தமிழர்கள் நிலை? ‘சர்வதேச மோசடி கும்பல்’ - உடனடி பதில்.. தூதருக்கு சு.வெங்கடேசன் நன்றி!

Madurai

மதுரை : மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் எழுதிய கடிதத்திற்கு பதிலளித்து மியான்மரில் சிக்கிய தமிழர்கள் தொடர்பான விவரங்களைத் தெரிவித்துள்ளார் அந்நாட்டுக்கான இந்திய தூதர.

மியான்மரில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்கும் நடவடிக்கை தொடர்பாக மதுரை எம்பி சு.வெங்கடேசனின் கடிதத்திற்கு மியான்மருக்கான இந்திய தூதர் உடனடியாக பதில் அளித்துள்ளார்.

வெளிநாட்டு ஐடி நிறுவனங்களில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறிய மோசடி நிறுவனத்திடம் ஏமாற்றப்பட்டு மியான்மரில் 4 தமிழர்கள் உள்பட 90 இந்தியர்கள் சிக்கினர். அவர்கள் தற்போது மீட்கப்பட்டு வருகின்றனர். விரைவில் அனைவரும் இந்தியா திரும்ப உள்ளனர்.

