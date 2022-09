மதுரைக்கு வரும் டைடல் பார்க்.. உடைந்து கிடக்கும் ரோடுகள் இனி பளபளக்குமா.. செம எதிர்பார்ப்பில் மக்கள்

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: மதுரையில் டைடல் பார்க் அமைய உள்ள நிலையில், தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப மாவட்டத்தின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று குரல்கள் எழுந்துள்ளன.

மதுரையில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை சார்பாக "தோள் கொடுப்போம் தொழில்களுக்கு" என்ற பெயரில் தென்மண்டல மாநாடு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசிகையில் மதுரை மாட்டுத்தாவணியில் 'டைடல் பார்க்' அமைக்கப்பட உள்ளது என அறிவித்தார்.

தொடர்ந்து, மதுரையில் டைடல் நிறுவனம் மற்றும் மாநகராட்சி இணைந்து 5 ஏக்கரில் 'டைடல் பார்க்' அமைக்கப்பட உள்ளது. மாட்டுத்தாவணி பகுதியில் 2 கட்டமாக தொடங்கப்படும் திட்டத்திற்கு, முதல் கட்டமாக ரூ.600 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட உள்ளது. இதனால் 10 ஆயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். டைடல் பார்க் மதுரை மண்டலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவும். தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் அறிவுசார் தொழிநுட்பத்தின் முக்கிய மையமாக மதுரையை மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார்.

மதுரையில் டைடல் பார்க்.. மகிழ்ச்சியில் தென் மாவட்ட இளைஞர்கள்! என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்? முழு விவரம்

English summary

As Tidal Park is goint to set up in Madurai, voices have been raised that the Tamil Nadu government should take steps to improve the infrastructural facilities of the district in line with the industrial development.