ஓபிஎஸ் வலை.. தேனிக்கு படையெடுத்த நிர்வாகிகள்.. அலெர்ட் ஆன ஆர்பி உதயகுமார்.. ‘சேதாரம்’ யாருக்கு?

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : ஓபிஎஸ், தன் சொத்து முழுவதையும் தருகிறேன், தன் பண்ணைத் தோட்டத்தையும் தருகிறேன், மாவட்ட செயலாளர் உள்ளிட்ட பொறுப்புகளையும் தருகிறேன் என வலைவீசி ஆட்களை சேர்க்க முயற்சித்தாலும் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சும் என விமர்சித்துள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார்.

ஈபிஎஸ் அணியில் இருக்கும் நிர்வாகிகளை தன் பக்கம் கொண்டு வரும் முயற்சியில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் ஈடுபட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. தென் மாவட்டங்களில் ஈபிஎஸ் அணியைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகளை ஓபிஎஸ், தேனிக்கு அழைத்துப் பேசியதாகவும் சமீபத்தில் தகவல் வெளியானது.

இந்நிலையில், ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சருமான ஆர்பி உதயகுமாரே இந்தத் தகவலை உறுதி செய்துள்ளார். ஈபிஎஸ் அணியில் இருக்கும் நிர்வாகிகளுக்கு ஓபிஎஸ் பதவி தருவதாகே பேசி வருவதாகவும், அவரது முயற்சிக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் உதயகுமார்.

சல்லி சல்லியா போச்சே.. பட்டென தினகரன் எடுத்த முடிவு.. பாஜகவுக்கு தெரியுமா..

English summary

Former AIADMK minister RB Udhayakumar criticized O.Panneerselvam that even if he tries to recruit EPS team executives that he will give all his property, his farm estate, district secretary and other responsibilities, OPS will be disappointed.