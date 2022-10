திடீரென வெடித்த டயர்.. பசும்பொன் செல்லும் வழியில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கார் விபத்து.. போலீஸ் காயம்! பரபர!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : தேவர் குருபூஜைக்கு பசும்பொன் செல்லும் வழியில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரின் கார் டயர் வெடித்து விபத்துக்குள்ளானதில், பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீஸ் காயமடைந்துள்ளார்.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் தேவர் குருபூஜை விழாவையொட்டி அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், பல்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.

இன்று காலை முதலே தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் அரசியல் பிரமுகர்கள் பசும்பொன் நோக்கிப் படையெடுத்து வருகின்றனர்.

ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் பெருந்திரளாகப் பங்கேற்பதற்காக பசும்பொன் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில், கார் டயர் வெடித்து விபத்துக்குள்ளானது.

தென் மாவட்ட மக்களை எதிரியாக பார்க்கிறார் இபிஎஸ்.. பசும்பொன் வராமலிருக்க காரணம் அதுதான்.. புகழேந்தி!

English summary

O.Panneerselvam's supporter's car met with an accident on the way to Devar Gurupuja due to a tire burst. Due to this ADSP Sukumaran's vehicle hit a roadblock and hit on police constable. PC injured in the accident has been admitted to hospital.