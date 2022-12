கொடுக்கவும் முடியாது.. எடுக்கவும் முடியாது.. "பண்பாளரின் மகன்" இதுவே என் அடையாளம்.. பிடிஆர் பேச்சு!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: அரசியலில் எத்தனையோ பதவிகள் வந்தாலும், பண்பாளின் மகன் என்பதுதான் என் முதல் அடையாளம், அதற்கு மேல் யாரும் எனக்கு எந்த பதவியும் கொடுக்கவும் முடியாது, எடுக்கவும் முடியாது என்று அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார். அதுமட்டுமல்லாமல் அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன், மறைந்த திமுக பொதுச்செயலாளர் அன்பழகன் வழங்கிய அறிவுரை பற்றிய தகவலையும் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பகிர்ந்துள்ளார்.

மதுரை மாநகர் திமுக சார்பில் புதூர் பேருந்து நிலையம் பகுதியில் அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழா, உதயநிதி பிறந்த நாள் விழா, கிறிஸ்துமஸ் விழா என்ற முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது. இதில் நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பேசுகையில், கடந்த ஆண்டு நிதித்துறையில் நாம் எப்படி சாதனை படைத்தோமோ, அதே போல் இந்த ஆண்டும் நிதித்துறையில் பல்வேறு சாதனைகளை படைப்போம். படித்தவர்கள், புதுமையான சிந்தனை உள்ளவர்கள் முறையான இடத்தில் இருந்து, அவருக்கு சரியாக ஊக்கம் கொடுக்கும்பட்சத்தில் சிறப்பான இடத்தை அடைய முடியும்.

English summary

Minister PTR Palanivel Thiagarajan has said that no matter how many posts I get in politics, being the son of Palanivel Rajan is my first identity and no one can give or take that post from me.