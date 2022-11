7 பேர் விடுதலை..விடாத காங்! எம்டிஎம்ஆர் குழு என்னவானது? கிடுக்குப் பிடி போடு பழ நெடுமாறன்! பின்னணி?

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் விடுதலை செய்யப்பட்டவர்களை எதிர்த்து காங்கிரஸ் மேல்முறையீடு செய்வதாக தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கு தொடர்பாக 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அமைக்கப்பட்ட எம்எடிஎம்ஆர் குழு என்ன ஆனது என பழ. நெடுமாறன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்டதைப் போல தங்களையும் விடுவிக்க வேண்டும் என நளினி உள்ளிட்ட ஆறு பேர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்திருந்த நிலையில் உச்சநீதிமன்றம் 6 பேரை விடுதலை செய்து தீர்ப்பு அளித்தது.

இதனைத் தொடந்து நேற்று நளினி, முருகன், சாந்தன், ராபர்ட் பயஸ், ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோர் வேலூர் சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.

