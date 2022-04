தலித்துகள் அவமதிப்பு.. பாலியல் புகார்.. மர்ம மரணங்கள்! பேராயர் அந்தோணிசாமி மீது பகீர் புகார்

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சாதி பிரச்சனையை வளர்த்து வரும் மதுரை மறைமாவட்ட பேராயர் அந்தோணி சாமி மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி அனைத்து கிறிஸ்தவ மக்கள் களம் தலைவர் செபாஸ்டின் சூசைராஜ் கூடல்புதூர் காவல்நிலையத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.

அவர் தனது மனுவில், "மதுரை கத்தோலிக்க பேராயரும் முன்னாள் ஆயர் பேரவை தலைவருமான அந்தோணிசாமி சாதி பாகுபாடுகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் நடந்து வருகிறார்.

மேலும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் சாதி ரீதியாக உயர்ந்தவர், தாழ்ந்தவர் என்ற நோக்கில் செயல்பட்டு சட்டத்திற்கும், சமூகத்திற்கும் முரணாக சாதியை வளர்த்து வருகிறார்.

English summary

Sebastian Soosiraj, leader of the All Christian People's Forum, has lodged a complaint with the Koodalputhur police station seeking action against Archbishop Anthony Sami of the Madurai Diocese for raising caste issues in the Catholic Church: