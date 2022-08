குப்பைத் தொட்டியில் கிடந்த ‘துப்பாக்கி’! அதிர்ந்து போன மதுரை.. களத்தில் இறங்கிய கரிமேடு போலீஸ்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரை மத்திய சிறை அருகே குப்பை தொட்டிக்குள் கையடக்க துப்பாக்கியால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மதுரை மத்திய சிறை 1865-ம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்களால் கட்டப்பட்டது. 150 ஆண்டுகள் பழமையான இந்த சிறைச்சாலை தென் மாவட்டங்களில் மிக முக்கியான சிறைச்சாலையாக உள்ளது.

இந்த சிறையில் திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தண்டனை மற்றும் விசாரணைக் கைதிகள் என சுமார் 1500 பேர் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

While there has been a commotion with a handgun in a dustbin near the Madurai Central Jail, the police have registered a case and are investigating the incident.