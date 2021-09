குழந்தையுடன் தற்கொலைக்கு முயன்ற பெண்.. துரிதமாக செயல்பட்டு காப்பாற்றிய காவலர்கள்.. குவியும் பாராட்டு

Madurai

oi-Rayar A

மதுரை: மதுரையில் தற்கொலைக்கு முயன்ற பெண்ணை காப்பற்றிய போலீசாருக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது. மதுரை மாவட்டம் திருப்பாலை பகுதியை சேர்ந்தவர் திலகவதி. இவருடைய கணவர் கார்த்திக்பாண்டியன். இவர்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை மற்றும் பெண் குழந்தை உள்ளனர்.

திலகவதி நாராயணபுரம் பகுதியில் செயல்படும் தனியார் பள்ளியில் வேலை பார்த்து வருகிறார். ஆனால்

கணவர் கார்த்திக் பாண்டியன் கடந்த சில மாதங்களாக வேலைக்கு செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

Praise is pouring in for the police who rescued a woman who tried to commit suicide in Madurai. Police are investigating the matter