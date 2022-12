இனிமே பணம் கேட்டா அவ்வளவு தான்! ஆன்லைன் ரம்மியால் மீண்டும் ஒரு தற்கொலை! விடுதியில் மாண்ட மாணவன்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : திருமங்கலம் அருகே தனியார் கல்லூரி விடுதி அறையில் மாணவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பலத்த அதிர்வைலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், ஆன்லைன் ரம்மியால் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுவ்பதால் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

திருமங்கலத்தை அடுத்த கள்ளிக்குடி அருகே தனியா பொறியியல் கல்லூரியில் விடுதி அறையில் மாணவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் கல்லூரி வளாகத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உடலை கைப்பற்றிய போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் ஆன்லைன் விளையாட்டால் பணத்தை இழந்து மனவிரக்தியில் தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்தது. மாணவரின் செல்போனை வைத்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

While the incident of a student hanging himself in a private college hostel room near Thirumangalam has created a lot of shockwaves, the police have intensified the investigation as it is said that he committed suicide by playing online rummy.