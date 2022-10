ஒரே விமானம்.. ஒன்றாக வந்த முன்னாள், இந்நாள் நிதியமைச்சர்கள்! குவிந்த பிடிஆர், ஓபிஎஸ் தொண்டர்கள்

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனும் முன்னாள் நிதியமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் ஒரே விமானத்தில் சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டு மதுரைக்கு வந்தடைந்ததால் அவர்களை வரவேற்க 2 தலைவர்களின் ஆதரவாளர்களும் விமான நிலையத்தில் கூடினர்.

சென்னையிலிருந்து இன்று மதியம் மதுரைக்கு புறப்பட்ட ஏர் இந்தியா விமானத்தில் தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் புறப்பட்டார்.

அதே விமானத்தில் தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சரும், முன்னாள் நிதியமைச்சருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் சென்னையிலிருந்து பிடிஆர் பயணத்தில் ஏர் இந்தியா விமானத்தில் புறப்பட்ட மதுரை வந்தடைந்தார்.

English summary

Tamil Nadu Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan and former Finance Minister O. Panneerselvam arrived in Madurai in the same flight from Chennai, supporters of the two leaders gathered at the airport to welcome them.