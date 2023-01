அந்த மனசு தான் சார்.. மாடுபிடி வீரர் விஜய் செய்த தரமான செயல்! அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு ருசிகரம்!

Madurai

மதுரை: மதுரை அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டில் காளையை அடக்கியதற்காக வழங்கப்பட்ட பரிசை காளையை அவிழ்த்துவிட்ட பள்ளி மாணவிக்கு கொடுத்து கவனம் ஈர்த்திருக்கிறார் மாடுபிடி வீரர் விஜய்.

கிடைத்த வரை லாபம் எனக் கருதும் இந்தக் காலத்தில் தனக்கு வழங்கப்பட்ட பரிசை காளையின் உரிமையாளருக்கே வழங்கியுள்ளார் மாடுபிடி வீரர் விஜய்.

இதனிடையே மதுரை அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டில் அதிக காளைகளை அடக்கிய சிறந்த வீரராக விஜய் திகழ்வது குறிப்பிடத்தக்கது.

The bullfighter Vijay has attracted attention by giving the prize given for taming the bull in Madurai Avaniyapuram Jallikattu to the schoolgirl who untied the bull.