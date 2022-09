‘ராகுல் அதுக்கு சரிப்பட்டு வரமாட்டார்..’ - கொந்தளித்த சீமான்.. முதல்வர் பேச்சையும் விட்டு வைக்கலயே!

Madurai

மதுரை : நரேந்திர மோடியை எதிர்க்க ஆள் வேண்டும், அதற்கு ராகுல் காந்தி சரியான ஆள் இல்லை என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி, கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை நடைபயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். ராகுலின் நடைபயணத்தை பாஜக கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறது.

இந்நிலையில், காலையில் இரண்டு மணி நேரம் மாலையில் 2 மணி நேரம் செல்வது நடைபயணம் அல்ல அது நடைப்பயிற்சி என்றும் சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், தான் நிமிடத்திற்கு நிமிடம் உழைப்பதாக இன்று மதுரையில் பேசியதையும் விமர்சித்துள்ளார் சீமான்.

கோடீஸ்வர எம்.பி.. 'திண்ணையில் படுத்து.. கையை தலைக்கு வைத்து' அடடே.. ராகுல் இப்பவே ஜெயிச்சிட்டாராம்!

English summary

Will Rahul Gandhi bring about the change that did not come when the Congress ruled India for half a century? We need someone to oppose Modi and Rahul is not the right person for that : NTK leader Seeman criticized Rahul yatra.