குளமாக தேங்கிய மழை நீர்.. உண்ணாவிரதம்..மேயருக்கு எதிராக மல்லுக்கட்டும் அமைச்சர் மூர்த்தி

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: குளம் போல மழை நீர் தேங்கியுள்ளதால் மதுரை ஐயர் பங்களா, ஜெய்ஹிந்தபுரம் வாசிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். மழை வெள்ள நீரை அகற்றாவிட்டால் மேயருக்கு எதிராக உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக அறிவித்துள்ளார் வணிகவரி மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் மூர்த்தி.

மதுரையில் கடந்த சில தினங்களாக அவ்வப்போது மழை பெய்துவருகிறது. ஆனால், நேற்று காலையில் மதுரையில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது. பிற்பகலுக்கு மேல் மதுரை நகர் பகுதிகளில் பலத்த மழை பெய்ய தொடங்கியது. விட்டு விட்டு 5 மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்தது.

பலத்த மழையால் தாழ்வான சாலைகளில் மழை நீர் ஆறாக பெருக்கெடுத்து ஓடியது. நகரின் முக்கிய வீதிகளிலும் மழைநீர் குளம்போல் தேங்கி நின்றது. சாலைகளில் வெள்ளம் மதுரை பெரியார் பஸ் நிலையம், ரயில் நிலையம், எல்லீஸ்நகர் சாலை, காளவாசல், கோரிப்பாளையம், தல்லாகுளம், அண்ணாநகர், திருப்பரங்குன்றம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் பலத்த மழை பெய்தது. மழையால் வாகன போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தன. பின்னர் படிப்படியாக கொட்டும் மழையில் வாகனங்கள் ஊர்ந்தபடி சென்றன.

English summary

Residents of Madurai Iyer Bungalow and Jayhindhapuram have faced severe hardship as rainwater has accumulated like a pond. Commercial Taxes and Deeds Minister Murthy has announced that he will go on a hunger strike against the Mayor if the flood water is not removed.