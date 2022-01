களத்தில் இறங்கி பணியாற்றும் முதல்வர் இதையும் செய்யனும் - கோரிக்கை வைக்கும் முன்னாள் அமைச்சர்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை: தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அம்மா உணவகம் தொடர்ந்து செயல்படும் என்று கூறியுள்ள நிலையில், அது உண்மையிலேயே வரவேற்கக் கூடியது எனவும், கொரோனா அச்சம் காரணமாக மதுரையில் இன்று உயிரிழந்த குடும்பத்திற்கு அரசு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கூறியுள்ளார்.

மதுரையின் அட்சயபாத்திரம் அமைப்பு சார்பில் சாலையோர வாசிகளுக்கும், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் உணவு வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப் பெற்று இன்றைக்கு 250 ஆவது நாள் ஆகிறது, இந்நிலையில் இன்று முழு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் மதுரை ரயில் நிலையம் எதிரே தமிழக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் உணவு வழங்கினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், கொரோனா ஊரடங்கு காலமான இன்று மதுரையில் சாலையோர வாசிகளுக்கு தன்னாரால் இலவசமாக உணவு வழங்கப்பட்டு வருகிறது எனவும்,

தற்போது நோய் தொற்று அதி தீவிரமாக பரவி வருகிறது எனவும் தமிழக அரசு தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆனால் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் மக்களுக்கு அடிப்படையாக தேவைப்படுவது உணவுதான் என்றார்.

