மோடி-ஸ்டாலின் நெருக்கம்.. மக்களை ஏமாற்றிவிட்டாங்க தெரியுமா.. ஆர்.பி. உதயகுமார் ஆவேசம்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : ஓ.பி.எஸ். தனது ஆதரவாளர்களுக்கு நம்பிக்கை அளிப்பதற்காகவே நீதிமன்றத்திற்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார் எனவும், பிரதமருடன் முதல்வர் காட்டிய நெருக்கம் மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என்றும் சட்டமன்ற எதிர்கட்சி துணை தலைவர் ஆர்.பி.உதயகுமார் அதிரடியாகக் கூறியுள்ளார்.

Modi உடன் நெருக்கமாக இருக்கிறார் ஸ்டாலின்- ஆர்.பி.உதயகுமார் *Politics

மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகம் அருகே இருக்கக்கூடிய யூனியன் கிளப்பில் நடைபெற்ற டென்னிஸ் போட்டியை முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக எதிர்கட்சி துணை தலைவராக எடப்பாடி பழனிசாமியால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஆர்.பி.உதயகுமார் துவக்கி வைத்தார்

போட்டியில் பங்குபெறும் வீரர்களுடன் முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் அவர்கள் சிறிது நேரம் டென்னிஸ் விளையாடினார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர்," அதிமுக அரசு ஆன் லைன் ரம்மியை தடை செய்தது. நீதிமன்ற தீர்ப்பால் ஆன் லைன் ரம்மி தொடர்கிறது.

English summary

RB Udayakumar, Deputy Leader of the Opposition in the Legislative Assembly, said that ops is going to the court only to give hope to his supporters and that the closeness shown by the Chief Minister with the Prime Minister is an act of deceiving the people.