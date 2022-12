தொண்டர்களுக்கு தன் கையாலேயே உணவு சமைத்த ஆர்பி உதயகுமார்.. ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு தடபுடல் ஏற்பாடு!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்த ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்துவது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் நிர்வாகிகளுக்காக, தானே காய்கறி வெட்டி சமையலில் இறங்கினார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார்.

திமுக அரசுக்கு எதிராக அதிமுக போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், அது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்த மதுரை புறநகர் மேற்கு மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

இந்நிலையில், தொண்டர்களுக்காக தனது குடும்பத்துடன் சேர்ந்து ஆர்.பி.உதயகுமார் தானே முன்னின்று உணவு சமைத்து அசத்தியுள்ளார்.

