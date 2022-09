‘இந்த சிலம்பக் கம்பை வச்சு அடிச்சாங்க.. ‘சாத்தான்குளம்’ ரத்தக்கறை லத்தி - சாட்சி சொன்ன பெண் போலீஸ்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : சாத்தான்குளம் ஜெயராஜ் - பென்னிக்ஸ் ஆகியோர் போலீசாரால் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், அவர்களை அடிக்க பயன்படுத்திய லத்தி, சிலம்பக் கம்பை அடையாளம் காட்டி தலைமை காவலர் சாட்சியளித்துள்ளார்.

சாத்தான்குளம் காவல் நிலைய இரட்டைக் கொலை வழக்கின் விசாரணை மதுரை மாவட்ட முதலாவது கூடுதல் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி நாகலட்சுமி முன்பாக விசாரணை நடைபெற்றது.

இந்த வழக்கில் ஏற்கனவே, ஜெயராஜ், பென்னிக்ஸை போலீசார் கொடூரமாகத் தாக்கியது பற்றி சாட்சியம் அளித்த சாத்தான்குளம் தலைமை காவலர் பியூலா செல்வகுமாரி மீண்டும் ஆஜராகி, அவர்களை அடிக்கப் பயன்படுத்திய லத்தி மற்றும் சிலம்பக் கம்பை அடையாளம் காட்டினார்.

ரத்தக்கறை படிந்த லத்தி உள்ளிட்ட பொருட்களை ஏற்கனவே சிபிஐ போலீசார் கைப்பற்றி கோர்ட்டில் சமர்ப்பித்த நிலையில், அதனை அடையாளம் காட்டியுள்ளார் பியூலா செல்வகுமாரி.

English summary

Sathankulam head constable Beulah Selvakumari has testified in the case of Sathankulam Jayaraj-Fennix being beaten to death by the police, identifying the lathi and silambam stick used to beat them.