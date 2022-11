போதை கலாச்சாரத்தால் தமிழ்நாடு சீரழிகிறது.. போலீஸ் கைகளை கட்டி வச்சு இருக்காங்க! அண்ணாமலை ஆவேசம்

Madurai

மதுரை: கட்டுக்கோப்பாக இருந்த தமிழகம் கடந்த ஒரு வருடமாக போதை கலாச்சாரத்தால் சீரழிந்து வருவதாக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

மேலும், காவல்துறையினரின் கைகளை தமிழக அரசு கட்டிப்போட்டுள்ளதாகவும், அதுவே தமிழகம் இத்தகைய மோசமான நிலைக்கு செல்ல காரணம் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.

இந்த நிலை தொடர்ந்தால் இன்னும் 5 ஆண்டுகளில் தமிழகம் எங்கு செல்லும் என நினைத்தாலே பயமாக இருக்கிறது என்றும் அவர் கூறினார்.

BJP leader Annamalai said that Tamil Nadu has been deteriorating due to drug culture for the past one year. He also said that the TN government has tied the hands of the police and that is the reason why Tamil Nadu has gone to such a bad state. He also said that it is scary to think where Tamil Nadu will go in 5 yearsif this situation continues.