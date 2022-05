பட்டின பிரவேச தடைக்கு எதிராக ஒன்றாக இணைந்த சைவம்-வைணவம்.. மதுரை ஆதீனம் பெருமிதம்

Madurai

மதுரை: பல்லக்கு தூக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை எனது கோரிக்கையை ஏற்று தமிழக அரசு விலக்கி உள்ளது. இந்த விஷயத்தில் அரசு மனம் மாறியது மகிழ்ச்சி'' என மதுரை ஆதீனம் ஸ்ரீஞானசம்பந்த தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் கூறினார்.

தருமபுரம் ஆதீன மடத்தில் பட்டின பிரவேசம் விழாவில் பல்லக்கு தூக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு திராவிடர் கழகம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. இதையடுத்து பல்லக்கு தூக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.

இதற்கு இந்து அமைப்பினர், ஆன்மீகவாதிகள் என பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இந்த விவகாரத்தில் தமிழகத்தில் உள்ள ஆதீனங்கள் குரல் கொடுக்க துவங்கினர்.

தமிழக அரசு ஆன்மீக அரசு என்பதை மெய்பித்துவிட்டது! பட்டின பிரவேசம் விவகாரம்! தருமபுரம் ஆதீனம் பாராட்டு

English summary

The Government of Tamil Nadu has accepted my request and lifted the ban on palanquin program. I am happy that the government has changed its mind on this matter, ”said the National Paramacharya Swami of Madurai Aadeenam Srignanasampantha.