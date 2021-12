'திராவிட உணவகம்' பழசை மறக்கல.. எங்கே உட்கார்ந்து சாப்பிடுகிறார் பாருங்க பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்

Madurai

oi-Rayar A

மதுரை: தமிழகத்தின் நிதி அமைச்சராக இருந்து வருபவர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன். சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும்போதே 'தி.மு.க வெற்றி பெற்றால் இவர்தான் நிதி அமைச்சராக வருவார்' என்று தேர்தலுக்கு தேர்தலுக்கு முன்பே மக்களால் அறியப்பட்டவர்.

எதிர்பார்த்தபடியே நிதி அமைச்சராக ஆக்கப்பட்டார் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன். பல உயர் படிப்புகளை படித்தவர். மிகப்பெரிய நிறுவனங்களில் பணியாற்றியவர் என்பதால் நாட்டில் மிகச்சிறந்த நிதி அமைச்சராக செயல்படுவார் என்று பிடி.ஆர் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan has proved that 'I will never forget the Antiquity ' despite sitting in a big post. He shared a picture of himself sitting and eating with a friend at a Dravidian Unavagam in Madurai on Twitter