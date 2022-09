நீட்டால் பழங்குடியின கோட்டாவில் பாதிப்பு! பொங்கி எழுந்த மத்திய அமைச்சர்! பாஜகவில் எதிர்க்குரல்!

Madurai

oi-Halley Karthik

மதுரை: நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான கருத்தரங்கில் மத்திய அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே பங்கேற்றிருந்தார்.

இதனையடுத்து மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு அவர் அளித்த பேட்டியில், "நீட் தேர்வால் பட்டியலின மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது" என்று கூறியுள்ளார்.

திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் நீட் தேர்வு குறித்து ஏற்கெனவே எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த நிலையில், தற்போது ஆளும் கட்சியின் அமைச்சர் ஒருவரே இதனை ஆமோதிக்கும் வகையில் கருத்து தெரிவித்திருப்பது அரசியல் வட்டாரங்களில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Union Minister Ramdas Atwale participated in a seminar for students of Yoga and naturopathy college held in Namakkal district. After this, in an interview given to reporters at Madurai Airport, he said, "NEET examination has affected the people of the list." While DMK and other parties have already protested about the NEET exam, now only one minister of the ruling party has made a comment in favor of it, which has created a stir in the political circles.