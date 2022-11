என்னங்க இதெல்லாம்? டென்ஷனான எடப்பாடி.. மதுரைக்கு பறந்த போன்.. முன்னால் வந்த மாஜி! ஒரே ஆள் ‘இரும்பு’!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : பிரதமர் மோடி வருகையின்போது மதுரையில் நடந்த 'சம்பவம்' அரசியல் அரங்கில் விவாதத்தைக் கிளப்பிய நிலையில், டென்ஷனான எடப்பாடி பழனிசாமி உடனே அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமாருக்கு போன் போட்டுள்ளார்.

தான் ஓபிஎஸ்ஸுடன் இணைய முடியாது எனக் கூறி வந்த நிலையில், பிரதமர் மோடியின் விருப்பத்தை அடுத்து ஓபிஎஸ்ஸுடன் இணக்கமாகச் செல்லத் தயாராகி விட்டதாக வெளியான தகவல்களால் கடுமையாக அப்செட்டாகி உள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஓபிஎஸ் அருகே தான் சிரித்த முகத்துடன் நிற்கும் புகைப்படம் பயங்கரமாக பரவிய நிலையில் தான், தனது முடிவில் மாற்றம் இல்லை என ஆர்பி உதயகுமாரை விட்டு விளக்கம் அளிக்குமாறு கூறியுள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு சாதகமாக எந்தவொரு பேச்சும் எழுந்துவிடக்கூடாது என உறுதியாக இருக்கிறாராம் எடப்பாடி பழனிசாமி. விரைவில் அவரே முன்னால் வருவார் என்றும் கூறப்படுகிறது.

சொன்னீங்களே செஞ்சீங்களா? தெலுங்கானாவில் வலம் வந்த பிரதமர் மோடி! கேசிஆர் போஸ்டர்களில் செய்த சம்பவம்!

English summary

What happened in Madurai airport during PM Modi's visit sparked a debate in the political arena, a tense Edappadi Palaniswami immediately called Minister RB Udhayakumar. EPS has asked RB Udhayakumar to explain that there is no change in his decision as the photo of him standing near OPS with a smiling face has gone viral.