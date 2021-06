மதுரையில் கந்துவட்டி காரணமாக இளைஞர் தற்கொலை.. வைரலான மரண வாக்குமூலம்

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை: மதுரையில் கந்துவட்டி காரணமாக இளைஞர் தற்கொலை செய்த கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அவரது மரண வாக்குமூல வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளது

மதுரை அன்சாரி நகர் 7வது தெருவை சேர்ந்த முகமது அலி -பாத்திமா தம்பதியருக்கு ஜேஷிமா என்ற 8 வயது பெண் குழந்தையும், 2 வயது இம்ரான் என்கிற ஆண் குழந்தையும் உள்ளனர். இவர் மஹபூப்பாளையம் பகுதியில் உணவகம் நடத்தி வந்தார்.

அதனை விருத்தி செய்ய ரம என்பவர் மூலம் வழக்கறிஞர் செல்வகுமார் என்பவரிடமிருந்து கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ரூபாய் 5 லட்சம் ரூபாய் பெற்று தந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் அதற்கான மாத தவணையை தவறாமல் செலுத்தி வந்திருந்த முகமது அலி தொழிலில் ஊரடங்கு காரணமாகவும் போதிய வருமானம் இல்லாத காரணத்தால் தவணை தொகை செலுத்த முடியாமல் தவிர்த்துள்ளார்.

The incident where a youth committed suicide due to Kanthuvatti in Madurai has caused shock. Video footage of his death confession has been released.