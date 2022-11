டுவிஸ்ட்! எங்க “ஜாதி”ஓட்டு பாஜகவுக்கு இல்ல.. குஜராத்தில் தாமரைக்கு புது டென்சன்! 61 லட்சம் ஓட்டாச்சே

News

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் பிரச்சாரம் சூடுபிடித்து இருக்கும் சூழலில் அம்மாநிலத்தில் வசிக்கும் மல்தாரி சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் பாஜகவுக்கு எதிராக வாக்களிக்க முடிவு செய்து மகாபஞ்சாயத்து மூலம் பகிரங்க அறிவிப்பை வெளியிட்டு உள்ளார்கள்.

குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகளில் 2 கட்டங்களாக நடைபெற இருக்கிறது. டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவின் சொந்த மாநிலம் என்பதால் குஜராத்தில் பெரும்பான்மை தொகுதிகளை வென்று ஆட்சியை தக்க வைக்க வேண்டும் என்ற முனைப்போடு பாஜக செயல்பட்டு வருகிறது.

சபரிமலைக்கு விமானத்தில் செல்லும் ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்..இருமுடி பையை கொண்டு போக அனுமதி

English summary

In the midst of the Gujarat state assembly election campaign, the Maldhari community living in the state has decided to vote against the BJP and has issued a public announcement through the Mahapanchayat.