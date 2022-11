புது மாப்பிள்ளை.. டெல்லி வேலை.. குறுக்கே வந்த 'கஸ்டமருக்கு' கை மாறிய மனைவி! கொடூர கிரைம்!

News

oi-Halley Karthik

புவனேஸ்வர்: ஒடிசா மாநிலத்தில் திருமாணமான கையோடு டெல்லிக்கு வேலைக்கு சென்ற இளைஞர் ஒருவர் அங்கு தனது மனைவியை பணத்திற்காக விற்பனை செய்துள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மனைவி அவரது தந்தைக்கு தகவல் தெரிவித்ததையடுத்து காவல்துறையினர் கணவனை கைது செய்துள்ளனர்.

இது அம்மாநிலத்தில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மற்றொருவரை தேடி வருகின்றனர்.

English summary

The incident of a young man who went to work in Delhi with a married man in the state of Odisha sold his wife there for money has caused a great shock. After the wife informed her father about the incident, the police arrested the husband.