"நம்மை விட்டு போக கூடாது" காதலனுக்கு 15 வயது மகளை திருமணம் செய்து வைத்த தாய்.. கட்டாய உறவு வேறு!

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவில் தனது 15 வயது மகளை தாய் ஒருவர் காதலனுக்கு திருமணம் செய்து வைத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்தவர் 36 வயது பெண். இவருக்கு 15 வயதில் மகள் இருக்கிறார். இந்த நிலையில் இவரது உறவினர் 28 வயது நபரை காதலித்து வந்துள்ளார். தனது காதல் வாழ்க்கை பறி போய்விடக் கூடாது என்பதற்காக அந்த பெண் தனது 15 வயது மகளை அந்த காதலனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க முடிவு செய்தார்.

இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த சிறுமியிடம் திருமணத்திற்கு சம்மதிக்கவில்லை என்றால் தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்துவிடுவேன் என அந்த பெண் மிரட்டியதாக தெரிகிறது.

English summary

15 years old girl was forcibly married by her mother to her lover. She also made the girl in sexual relations also.