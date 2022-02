Mumbai

மும்பை: சென்னை, பெங்களூர், ஹைதராபாத், கொல்கத்தா போன்ற நகரங்களை போன்று இந்தியாவின் நெருக்கடி மிகுந்த நகரமாக விளங்கும் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையிலும் போக்குவரத்து நெரிசல் என்பது தீராத தலைவலியாக இருக்கிறது.

மும்பையில் 3% டைவர்சுக்கு காரணமே டிராபிக்தான்.. பாஜக தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸின் மனைவி கலகல!

இங்கு காலை, மாலை வேளைகளில் போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளித்து வாகனங்களில் செல்வது என்பது இமயமலை சிகரத்தில் ஏறுவது போன்றதாகும். இந்த நிலையில்தான் மும்பையின் போக்குவரத்து நெரிசல் குறித்து கலகலப்பாக கூறியுள்ளார் மகாராஷ்டிரா முன்னாள் முதல்வர் பாஜகவின் தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸின் மனைவி அம்ருதா ஃபட்னாவிஸ்.

English summary

Amruta Fatnavis, wife of former Maharashtra Chief Minister Devendra Fatnavis of the BJP, has said that 3% of divorces in Mumbai are due to heavy traffic. Shiv Sena senior leader Priyanka Chaturvedi has retaliated in her own style