மும்பையில் கோர தீ விபத்து, 7 பேரை பலிகொண்ட சோகம், 28 பேர் படுகாயம்.. மீட்பு பணிகள் தீவிரம்

மும்பை : மும்பையில் 20 மாடி கட்டிடத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 7 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த நிலையில் 28 பேர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

மகாராஷ்டிர மாநில தலைநகரான மும்பையில் மக்கள் நெரிசல் மிகுந்த பகுதியான டார்டியோ பகுதியில் 20 மாடி குடியிருப்பு ஒன்று உள்ளது. இன்று காலை சுமார் 7.30 மணியளவில் அந்த கட்டிடத்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. மளமளவெள எரிந்த தீ மற்ற தளங்களுக்கு பரவியது.

லெவெல் 3 எனப்படும் மிகப்பெரிய அளவிலான தீ விபத்து இது என்பதால் மும்பை தீயணைப்பு படை சார்பாக தீயை அணைப்பதற்காகப் பதிமூன்று தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டு தீயை அணைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Seven people have been killed and 28 others injured in a fire that broke out in a 20-storey building in Mumbai.