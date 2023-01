திருநங்கையாக நடித்து சில்மிஷம்! ஆசிரியையை பாத்ரூமில் வைத்து பலாத்காரம்.. போலி சாமியாருக்கு சிறை

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: குடும்பத்தில் கஷ்டத்தை தாங்க முடியாமல் சாமியாரிடம் ஆலோசனை கேட்கலாம் என்று சென்ற ஆசிரியையை சாமியார் ஒருவர் தன்னை திருநங்கை என்று கூறிக்கொண்ட ஆசிரியையை பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் பரேலில் உள்ள தனது மாணவியின் வீட்டிற்கு ஆசிரியை ஒருவர் சென்றிருக்கிறார். அப்போது மாணவியின் குடும்பத்தினருடன் தான் கடந்து வந்த வாழ்க்கை குறித்து பேசியிருக்கிறார். இதனை கேட்ட மாணவியின் பெற்றோர்கள் ஒரு யோசனையை கூறியுள்ளனர். அதாவது தங்களது வீட்டிற்கு அருகில் ஒரு திருநங்கை சாமியார் இருப்பதாகவும் அவர் இதுபோன்ற பிரச்னைகளுக்கு உரிய தீர்வை சொல்வதாகவும் கூறியுள்ளனர்.

இதனையடுத்து அந்த சாமியாரை பார்க்க ஆசிரியை தனது மாணவியுடன் சென்றிருக்கிறார். அந்த இடம் மாணவியின் வீட்டிலிருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில்தான் இருந்திருக்கிறது. அது ஒரு சிறிய ஆசிரமம் போல செயல்பட்டு வந்திருக்கிறது. ஆசிரமம் உள்ளே சென்று பார்க்கையில் சாமியார் 'நரசிம்ம பிச்சப்பா ஷிர்வதி' இவர்களை வரவேற்றிருக்கிறார். வரவேற்று என்ன பிரச்னை என்று கேட்டிருக்கிறார். இவருடைய நடத்தைகள் அனைத்தும் திருநங்கையை ஒத்திருந்திருக்கிறது.

English summary

Unable to bear the hardships in the family, the teacher who went to seek advice from the preacher, was raped by a preacher who claimed to be transgender.