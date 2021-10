பிறந்த நாள் பரிசு.. ஆர்யன் கான் விடுதலையால் பூரிப்பில் ஷாருக் கான்! வழக்கறிஞர்கள் குழுவுடன் 'க்ளிக்'

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கிறார் நடிகர் ஷாருக்கான். மகன் ஆர்யன் கானுக்கு போதை மருந்து வழக்கில் கோர்ட் ஜாமீன் வழங்கியதுதான் இதற்கு காரணம்.

சொகுசு கப்பல் விருந்தில் வைத்து ஆர்யன் கான் போதை மருந்தை பயன்படுத்தியதாகவும் கடத்தல் சதி என்றும் குற்றம்சாட்டப்பட்டு ஆர்யன் கான் 21 நாட்கள் மும்பை ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில், ஒரு வழியாக 21 நாட்கள் கழித்து 3வது ஜாமீன் மனு மீதான விசாரணைக்கு பிறகுதான் ஜாமீன் கிடைத்தது.

இந்த சட்டப் போராட்டத்தில் கிடைத்த இடைக்கால வெற்றியின் பூரிப்பு ஷாருக்கான் குடும்பத்தில் எல்லோருடைய முகங்களிலும் நேற்று முதலே எதிரொலித்து வருகிறது.

English summary

Actor Shah Rukh Khan is very happy. This is because the court granted bail to his son Aryan Khan in a drug case. He shared that joy with the team of lawyers.