ஆடை இல்லைனாலும்.. தத்து பித்து பேச்சுக்கு பாபா ராம்தேவ் மன்னிப்பு கேட்கணும்.. மகளிர் ஆணையம் அதிரடி

Mumbai

oi-Jackson Singh

மும்பை: "பெண்கள் புடவையிலும், சல்வார் உடையிலும்.. ஏன் ஆடை ஏதும் இல்லாமல் இருந்தாலும் அவர்கள் அழகாக இருப்பார்கள்" என்று யோகா குரு பாபா ராம்தேவ் பேசியது பெரும் சர்ச்சையாகி உள்ளது.

மேலும், பாபா ராம்தேவ் இவ்வாறு பேசிய போது அருகிலேயே மகாராஷ்ட்ரா துணை முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸின் மனைவியும் அம்ருதாவும் உடனிருந்ததும் பெரிய அளவில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

பெண்களை மிக தரக்குறைவாக பேசி வரும் பாபா ராம்தேவ் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும், அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பல்வேறு

தரப்பினரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Yoga Guru Baba Ramdev said that women look good in sarees, in salwar suits and even if they wear nothing. His speech makes controversy.