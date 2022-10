ஆர்எஸ்எஸ் கோட்டையிலேயே “முட்டை”.. நாக்பூர் பஞ்சாயத்து தேர்தலில் பாஜக படுதோல்வி! கலக்கிய காங்கிரஸ்

Mumbai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மும்பை: ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைமையகம் அமைந்து இருக்கும் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற பஞ்சாயத்து தேர்தலில் பாஜக ஒரு இடத்தில்கூட வெற்றிபெறாமல் படுதோல்வியடைந்துள்ளது.

பாஜகவின் சித்தாந்த அமைப்பான ஆர்.எஸ்.எஸ்-இன் தலைமையகம் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரில் அமைந்து இருக்கிறது. பாஜகவின் எந்த ஒரு முடிவையும் நாக்பூரிடம் ஒப்புதல் பெற்றே எடுப்பதாக எதிர்க்கட்சி விமர்சிப்பது உண்டு.

இப்படிப்பட்ட பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ். இன் அதிகார பலம் பொருந்த பகுதியான நாக்பூர் மாவட்டத்தில் பஞ்சாயத்து தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவர் பதவிகளுக்கான தேர்தல் நடைபெற்று முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன.

நாக்பூர் ஆர்எஸ்எஸ் தலைமை அலுவலகத்திற்கு மத்திய தொழிற் பாதுகாப்பு படை பாதுகாப்பு

English summary

The panchayat elections held in Nagpur district of Maharashtra, where the RSS headquarters is located. The BJP suffered a crushing defeat without winning a single seat and congress got landslide victory.