ஆஹா.. மகா பிரபு இங்கேயும் வந்துட்டீங்களா.. தசரா கூட்டம் நடத்த சிவசேனா கோஷ்டிகள் மோதல்

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: தசரா பண்டிகை இன்னும் சில நாட்களில் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், மும்பை சிவாஜி பார்க்கில் தசரா பொதுக்கூட்டம் நடத்த எங்களுக்கு அனுமதிக்க கோரி சிவசேனாவின் இரு அணிகளும் போட்டி போட்டுள்ளதால் மகாராஷ்டிராவில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக உத்தவ் தாக்கரே மும்பை ஐகோர்ட்டை நாடியுள்ளார்.

நாடு முழுவதும் இன்னும் சில நாட்களில் தசரா பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதில் மும்பையிலும் தசரா பண்டிகை வெகு உற்சாகமாக கொண்டாடப்படும்.

குறிப்பாக மும்பை சிவாஜி பார்க்கில் சிவசேனாவின் நிறுவனரும் உத்தவ் தாக்கரேவின் தந்தையுமான பால் தாக்கரே காலத்தில் இருந்தே ஆண்டுதோறும் சிவசேனா கட்சி சார்பில் தசரா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

