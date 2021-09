சிபிஐ விரித்து காத்திருந்ததோ மீன் வலை.. சிக்கியதோ முதலைகள்.. நீட் தேர்வில் மெகா மோசடி

Mumbai

oi-Velmurugan P

மும்பை : மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த கோச்சிங் நிறுவனம் ஒன்று நீட் தேர்வில் ஒவ்வொரு மாணவரின் பெற்றோரிடமும் ரூபாய் 50 லட்சம் வாங்கிக் கொண்டு ஆள்மாறாட்டம் செய்து 5 பேரை தேர்வு எழுத முயன்றது அம்பலமாகி உள்ளது. வலை விரித்து காத்திருந்த சிபிஐ, கடைசியில் கோச்சிங் சென்டர் அதிகாரிகள் 5 பேரை கைது செய்தனர்.

இந்தியாவில் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான இடங்கள் நீட் தேர்வு மூலமே நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் நீட் தேர்வில் முறைகேடுகள் நடைபெற்று வருவதாக ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, உத்தரப்பிரதேசம் உள்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் குற்றச்சாட்டுகள் அதிகரித்துள்ளது.

இந்தச் சூழலில் மகாராஷ்டிராவில் நீட் தேர்வில் மாபெரும் மோசடி நடைபெற்றுள்ளதை மத்திய புலனாய்வு பிரிவு (சிபிஐ) கண்டுபிடித்திருக்கிறது. மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த ஆர்.கே.எஜூகேசன் கேரியர் கைடன்ஸ் பயிற்சி மையம் இந்த முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.

English summary

CBI has arrested five people for allegedly attempting to “manipulate” the NEET (National Eligibility Entrance Test) by morphing admit cards, forging ID cards and sending “proxy candidates” to appear for the exam.