சுகாதார மையத்துக்கே போக வேண்டாம்.. ட்ரோன் மூலம் வீட்டு வாசலுக்கே வரும் தடுப்பூசி.. எங்க தெரியுமா?

Mumbai

மும்பை: கொடிய கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதையும் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளது. இந்த நிலையில் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய வகை உருமாறிய ஓமிக்ரான் வைரஸ் வேகமாக பரவி வருவது மக்களை கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இந்த ஓமிக்ரான் வைரஸ் மிகவும் ஆபத்தானது என்று உலக சுகாதார அமைப்பும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் இந்தியாவுக்குள் புகுந்து விட்டது. நாட்டில் இதுவரை 111 பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

English summary

The vaccine was transported by drone to a small village in Maharashtra and tested. A box containing 300 vaccines was taken by drone from Jawaharlal Nehru to the mountain village of Jab and tested