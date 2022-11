கொசுக்களை பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் அடைத்துக்கொண்டு நீதிமன்றம் வந்த தாவூத் இப்ராகிம் கூட்டாளி!

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: நவிமும்பையில் உள்ள தலோஜா சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள தாவூத் இப்ராகிமின் கூட்டாளி கொசு அதிகமாக கடிப்பதாக கூறி, கொசுக்களை ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் அடைத்து நீதிமன்றம் கொண்டு வந்து எனக்கு கொசு வலை வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் என கோர்ட்டில் கூறிய சம்பவம் நடந்துள்ளது.

நிழல் உலக தாதா தாவூத் இப்ராஹிம், சோட்டா ராஜன் ஆகிய தாதாக்களுடன் இணைந்து குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்தவர் எஜாஸ் லக்வாடா.

இவர் மும்பை காவல்துறையால் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு கைது செய்யப்பட்டார். லக்வாடா மீது பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.

ஆளுநருக்கு ஆதரவாக ஓபிஎஸ் 'வாய்ஸ்’.. திமுகவுக்கு ஆப்போசிட்டா? “சொன்னதெல்லாம் பொய்யா?” என்னாச்சு?

English summary

There has been an incident where Dawood Ibrahim's accomplice, who is lodged in Taloja Jail in Navi Mumbai, said that mosquitos bite too much and brought the mosquitoes in a plastic bottle to the court and ordered to provide me with a mosquito net.