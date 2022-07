குடும்பத் தகராறு.. கோபித்து கொண்ட மனைவி.. செல்போன் டவரில் ஏறி போராட்டம் நடத்திய கணவர்

Mumbai

oi-Jaya Chitra

மும்பை: குடும்பத் தகராறால் அம்மா வீட்டுக்குச் சென்ற மனைவியை, மீண்டும் தன்னுடன் சேர்த்து வைக்கும்படி கணவர் செல்போன் டவர் மீது ஏறி போராட்டம் நடத்திய சம்பவம் மகாராஷ்டிராவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆடி மாதம் பிறந்து விட்டது புதிதாக திருமணம் ஆன மனைவிகளையெல்லாம் கணவன்களிடம் இருந்து பிரித்து வைக்கின்றனர், ஆனால் பழைய கணவன்களுக்கு மட்டும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க மாட்டேன் என்கிறதே என திருமணமான ஆண்கள் மீம்ஸ் போட்டு ஆதங்கப்பட்டு வரும் சூழ்நிலையில், சண்டை போட்டுச் சென்ற மனைவிக்காக கணவர் ஒருவர் செல்போன் டவரில் ஏறி போராட்டம் நடத்திய சம்பவம் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் ஜால்னா மாவட்டத்தில் உள்ளது டபாதி கிராமத்தில் தான் இந்தச் சம்பவம் நடந்துள்ளது.

English summary

A man allegedly under the influence of alcohol climbed atop a 100-foot mobile phone tower in Maharashtra's Jalna district seeking that his wife return home from her parent's place, a police official said on Thursday.