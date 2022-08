சுதந்திர போராட்டத்தில் அனைவரும் சிறை செல்லவில்லை.. சிலர் ஒதுங்கினர்! ஆர்எஸ்எஸ் மோகன் பகவத் பேச்சு

Mumbai

மும்பை: ‛‛சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கேற்று அனைவரும் சிறை செல்லவில்லை. சிலர் ஒதுங்கி இருந்தனர். ஆனால் நாடு விடுதலை பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் அனைவரிடமும் பரவலாக இருந்தது'' என ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் பேசினார்.

நம் நாடு இந்த ஆண்டு 75 வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாட உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை மத்திய அரசு சிறப்பாக செய்து வருகிறது. இந்நிலையில் இந்தியாவின் சுதந்திர போராட்டம் குறித்து ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் பேசியுள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாகபுரியில் விதர்பா சாகித்திய சங்கம் சார்பில் மராத்திய இலக்கிய அமைப்பின் நூற்றாண்டு விழா நேற்று நடந்நதது. இந்த விழாவில் ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத் பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

In the freedom struggle not everyone went to jail, some people satyed away, but there was a widerspread feeling that the country must become independent says Rss Chief Mohan bhagwat.