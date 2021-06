மும்பையை பிரித்து மேய்ந்த மழை... தண்டவாளத்தில் தேங்கிய மழை நீர் - புறநகர் ரயில்சேவை நிறுத்தம்

Mumbai

மும்பை: தென்மேற்குப் பருவமழை மராட்டியத்தை ஸ்பரிசிக்க ஆரம்பித்துள்ளது. மும்பை நகரத்தில் ஆரம்ப நாளிலேயே அமர்களமாக தொடங்கியுள்ளது. வெளுத்து வாங்கிய மழை மும்பை நகரத்தினை முதல் நாளிலேயே புரட்டிப்போட்டுள்ளது. தாழ்வான பல பகுதிகள் வெள்ள நீரில் மிதக்கின்றன. வாகனங்கள் நீந்திச் செல்கின்றன. தண்டவாளங்களில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் ரயில்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

நாட்டின் பல மாநிலங்களை தென்மேற்குப் பருவமழை தனது கரங்களால் அணைக்கத் தொடங்கியுள்ளது. மூன்று மாத காலம் மழையைக் கொடுக்கப் போகும் தென்மேற்குப் பருவமழை நடப்பாண்டு இயல்பான அளவில் இருக்கும் என்று இந்திய வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

அந்தமானில் தொடங்கிய தென்மேற்குப் பருவமழை கேரளா, தமிழகம் என பயணித்து தற்போது மும்பையை நனைத்துள்ளது. ஆரம்பமே அமர்களம் என்பது போல வெளுத்து வாங்கியுள்ளது மழை. கனமழையால் சாலைகளில் ஆறுகள் போல வெள்ளநீர் பெருக்கெடுத்துள்ளது.

மும்பையில் கன ஜோராய் தொடங்கிய பருவமழை..கொட்டித்தீர்த்தது - வெள்ளத்தில் நீந்தும் வாகனங்கள்

English summary

Heavy Rainfall Lashes In Mumbai city. Railway tracks submerged between Sion railway station & GTB Nagar railway station due to heavy rainfall in Mumbai. Mumbai Local train services b/w Kurla & CSMT have been halted, as a precautionary measure; services to resume as soon as the water recedes.