"கழட்டு நீயே".. அண்ணன் செத்துடுவான்.. பெண்ணிடம் "ரகசிய ரூமில்" சாமியாரின் அட்ராசிட்டி.. கொடுமை..!

Mumbai

oi-Hemavandhana

மும்பை: ரகசிய அறைக்குள் இளம்பெண்ணை சாமியார் அழைத்து சென்று, அங்கு நடத்திய பாலியல் சேட்டைகள் பெரிதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

சமீப காலமாகவே மூடநம்பிக்கைகள் அதிகரித்து வருகின்றன... இது தொடர்பான குற்றங்களும் பெருகி வருகின்றன.. அளவுக்கு அதிகமான மூடநம்பிக்கைகள் சிதறி கிடப்பதாலும், பெரும்பாலான கிராம மக்களுக்கு படிப்பறிவு குறைவு என்பதாலும், இத்தகைய குற்றங்கள் சர்வசாதாரணமாகிவிட்டது.

அதிலும், வடமாநிலங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றச்சாட்டுகள் அதிகரித்து வருகிறது.. வயது வித்தியாசமின்றி பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் வெகுஇயல்பாகிவிட்டது.

