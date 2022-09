தமிழகத்தில் பிறந்தவள்.. ஹிந்தியில் பேசும்போது தானாகவே நடுக்கம் வருகிறது.. நிர்மலா சீதாராமன் பேச்சு

Mumbai

மும்பை: ‛‛நான் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவள். எனது கல்லூரி காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் கடுமையாக நடந்தன. இதனால் ஹிந்தியை கற்றுக்கொள்வதில் சிரமம் இருந்தது. தற்போது தயக்கத்துடம், நடுக்கத்துடனும் தான் ஹிந்தி பேசுகிறேன்''என மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் ஹிந்தி மொழி பத்திரிகை சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பங்கேற்றார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் நிர்மலா சீதாராமனை பேச நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர் அழைத்தார். அப்போது நிர்மலா சீதாராமன் ஹிந்தி மொழியில் பேச வேண்டும் என அவர் கோரிக்கை வைத்தார்.

