தென்ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து மும்பை வந்தவருக்கு ஓமிக்ரான்... இந்தியாவில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 4

மும்பை : நவம்பர் மாத இறுதியில் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து துபாய் மற்றும் டெல்லி வழியாக மும்பைக்கு பயணம் செய்த 33 வயது நபருக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பெங்களூரு, குஜராத்தில் ஏற்கனவே 3 பேருக்கு ஓமிக்ரான் பாதிப்பு உறுதியான நிலையில் இந்தியாவில் இதுவரை 4 பேருக்கு ஒமிக்ரான் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் தொற்று உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருவது பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. குஜராத், பெங்களூரு வரிசையில் தற்போது மகராஷ்டிராவிலும் ஒருவருக்கு ஓமிக்ரான் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ரிஸ்க் நாடுகள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளில் இருந்து வரும் வெளிநாட்டு பயணிகள் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வந்த போதிலும், தற்போது இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு 4ஐ தொட்டுவிட்டது.

A 33-year-old man traveling from South Africa to Mumbai via Dubai and Delhi has been diagnosed with Omicron. In Bangalore and Gujarat, 3 people have already been diagnosed with Omicron, while in India, 4 people have been diagnosed with Omicron so far.